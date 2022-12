Messerattacke: Mädchen (14) stirbt auf dem Schulweg bei Ulm

Deutschland : «Riesige Stichwunde am Bauch» – Mädchen (14) stirbt nach Messerattacke auf Schulweg

Am Montag ereignete sich im Süden Deutschlands nur etwa 100 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt ein Angriff auf zwei Schulmädchen. Nun ist eines der Opfer im Spital verstorben.

1 / 3 Nachdem zwei Mädchen auf dem Schulweg von einem Eritreer angegriffen worden sind, ist eines der Opfer im Spital verstorben. network-pictures/Ralf Zwiebler Das 13-jährige Mädchen liegt derzeit schwer verletzt im Spital. (Symbolbild) IMAGO/Jochen Tack Die Polizei hat drei Personen festgenommen, derzeit gehe keine Gefahr für die Bevölkerung aus. (Symbolbild) IMAGO/U. J. Alexander

Darum gehts In Deutschland ist ein 14-jähriges Mädchen nach einer Attacke verstorben.

Der Angriff erfolgte frühmorgens in Illerkirchberg bei Ulm, weniger als 100 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt.

Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch völlig unklar.

Nach dem Angriff auf zwei Schulkinder in Süddeutschland ist eines der Mädchen gestorben. Die 14-Jährige erlag am Montag ihren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher bestätige. Das andere Mädchen im Alter von 13 Jahren sei schwer verletzt. Beide waren nach dem Angriff in Illerkirchberg bei Ulm (Baden-Württemberg) in ein Spital gekommen.

Der Beschuldigte habe die Mädchen gegen 7.30 Uhr auf der Strasse in einem Wohngebiet angegriffen, sagte der Sprecher. Auf welche Weise und wo sie verletzt wurden, liess er offen. Ob eine Waffe im Spiel war, blieb zunächst ebenso unklar. Wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt, habe ein Passant die Rettungskräfte alarmiert.

Drei Personen festgenommen

Die örtliche Polizei teilte am Montagabend mit, dass der Angreifer aus einer benachbarten Asylbewerberunterkunft gekommen und nach der Tat dorthin wieder geflüchtet sei. Diese sei danach durchsucht worden und drei Personen wurden verhaftet. Eine davon sei verletzt gewesen und musste in ärztliche Behandlung, schreibt die Polizei weiter. Der 27-jährige Eritreer wird nun beschuldigt, die Mädchen angegriffen zu haben. Die Polizei habe auch ein Messer gefunden, welches als Tatwaffe in Betracht komme.

Die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, dass eine Zeit lang Gerüchte in Umlauf waren, wonach es im Zeitraum der Tat in einer benachbarten Grundschule zu einem Amokalarm gekommen sei. Dies dementiert der Polizeisprecher. «Die beiden Mädchen waren auf dem Weg zum Bus, um zu einer weiterführenden Schule zu fahren», ergänzt er.

«Sie war völlig aufgelöst»

Ein Augenzeuge berichtete dem «SWR», dass er am Morgen in dem Ort südlich von Ulm nahe einer Ampel Geräusche gehört habe. Er schaute nach und «da lag das Mädchen blutend am Boden mit einer riesigen Stichwunde im Bauch. Ein zweites hatte Verletzungen unterhalb der Brust, eine Stichwunde. Sie war völlig aufgelöst». Eines der Mädchen soll dem Augenzeugen danach gesagt haben, dass der Mann aus einem Haus kam und ohne Grund ihre Mitschülerin schlug. Danach soll der Mann ihr in den Bauch gestochen haben. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln nun, weshalb es zum Angriff auf die beiden Mädchen kam und ob der Tatverdächtige und die beiden Mädchen sich bereits kannten.

«Aus dem Leben gerissen»

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich im Onlinedienst Twitter erschüttert. «Ich trauere um das getötete Mädchen und hoffe inständig, dass das verletzte Mädchen gesund wird», erklärte die SPD-Politikerin. Ihre Gedanken seien bei den Familien der Mädchen. «Die Polizei ermittelt mit Hochdruck alle Hintergründe», schrieb Faeser weiter.

Ähnlich äusserte sich der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die 14-Jährige sei «jäh aus dem Leben gerissen» worden. «In Gedanken sind wir in diesen schweren Stunden bei den Eltern, der Familie, den Hinterbliebenen der Getöteten», erklärte Strobl. Der verletzten 13-Jährigen wünschte Strobl «eine schnelle, vollständige körperliche und psychische Genesung». Die Hintergründe und Motive seien noch unklar. Der Innenminister kündigte an, die Tat restlos aufzuklären.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.