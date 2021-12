«Wirklich blöd, was ich gemacht habe» – Mädchen (15) lag sterbend auf dem Sofa, Beschuldigte verliessen Wohnung

1 / 4 Das Strafgericht Basel-Stadt muss diese Woche den Todesfall einer 15-Jährigen beurteilen, die 2019 an einer Überdosis Methadon starb. 20min/Steve Last Wäre die Sanität alarmiert und das Mädchen im Spital behandelt worden, wäre es zu retten gewesen, ist ein Gerichtsmediziner überzeugt. (Symbolbild) 20min/News-Scout Doch das geschah erst viel zu spät. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, das Mädchen im Stich gelassen zu haben. Kanton BS

Darum gehts Der Tod durch eine Überdosis Methadon einer 15-Jährigen hätte verhindert werden können. Doch wer trägt die Verantwortung?

Mit dieser Frage muss sich das Strafgericht des Kantons Basel-Stadt auseinandersetzen.

Am Dienstag wurden die Beschuldigten, Auskunftspersonen und eine Zeugin vor der Fünferkammer befragt.

Am 2. April 2019 starb in Basel eine 15-Jährige an den Folgen einer Methadon-Überdosis. Zwei Wochen zuvor hatte sie eine grosse Menge des künstlichen Opiats geschluckt und war über Nacht ins Koma gefallen. Stundenlang entfaltete die Droge ihre Wirkung im Körper des Mädchens und schaltete langsam ihren Atemreflex aus. Es folgten Hirnschäden durch Sauerstoffmangel, dann mehrfaches Organversagen, schliesslich der Tod.

Am Dienstag begann die Hauptverhandlung gegen einen 23-jährigen Mann und eine 46-jährige Frau. Er soll dem Mädchen das Methadon gegeben und ihr nicht geholfen haben, als sie auf dem Sofa im Sterben lag. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vorsätzliche Tötung durch Unterlassen sowie mehrfache Betäubungsmitteldelikte vor. Der Frau gehörte die Wohnung, in der junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein und aus gingen. Auch sie soll das sterbende Mädchen im Stich gelassen haben, so die Anklage.

«Ich bereue es wirklich sehr»

Der 23-Jährige gab am Dienstag zu, seiner heroinabhängigen Mutter Methadon-Tabletten gestohlen und an Minderjährige weitergegeben zu haben – darunter auch dem Todesopfer. «Es ist wirklich blöd, dass ich das gemacht habe. Ich gab es ihnen, weil ich dazugehören wollte. Ich bereue es wirklich sehr», sagte er während der Befragung. Dass er um die Lebensgefahr durch die vom Mädchen eingenommene Dosis habe wissen müssen, dementierte er aber. Bei einem Suizidversuch habe er vor mehreren Jahren doppelt so viel genommen. Damit widersprach er der Staatsanwaltschaft, die davon ausgeht, dass das Mädchen die gleiche Dosis geschluckt hatte wie er, als er sich das Leben nehmen wollte.

Das dürfte vor allem darum eine Rolle spielen, weil das Gericht beurteilen muss, ob für den Beschuldigten zumutbar war, zu wissen, dass sie in Lebensgefahr war und er Hilfe unterlassen hat. Denn er wusste um die Menge, die sie konsumiert hatte. Wenn ihm klar war, dass es eine Überdosis ist, hätte er die Sanität informieren müssen. Im Spital hätte dem Mädchen ein Medikament verabreicht werden können, das die Wirkung des Opiats neutralisiert und sie mit «an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» gerettet hätte, so ein Gutachter des Instituts für Rechtsmedizin.

Wieso verliessen beide Beschuldigte die Wohnung?

Aus den Fragen der Staatsanwaltschaft ergab sich ein mögliches Motiv: Zuerst habe der Beschuldigte die Lage nicht ernst genommen. Und als ihm klar wurde, dass etwas Schlimmes im Gange ist, habe er versucht, sich aus der Sache rauszuschleichen. Hinweise darauf sind etwa sein Verlassen der Wohnung, Löschungen auf seinem Handy und eine Drohung an eine Bekannte, der er auch Methadon gegeben hatte. So habe er etwa einer anderen Frau geschrieben: «Ja, alles ist gut. Sie haben das Dope nicht gefunden.» Das steht im Widerspruch zu seinen Aussagen, er habe sich Sorgen um die später Verstorbene gemacht.

Mit ähnlichen Vorwürfen sieht sich die heute 46-jährige Mitbeschuldigte konfrontiert. Sie war die Mieterin der Wohnung und lebte dort mit ihrer Tochter. Letztere brachte aber immer wieder Freundinnen und Bekannte heim, sodass der Mutter nur noch der Rückzug in ihr Zimmer blieb. Der Beschuldigte wohnte gar unentgeltlich im Zimmer der Tochter.

Die 46-Jährige verliess die Wohnung gleich zweimal, als die 15-Jährige sterbend auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer lag. Zuerst ging sie mit den Hunden spazieren, dann einkaufen. Vom Drogenkonsum will sie am Dienstag nichts gewusst haben, sprach bezüglich des Todes des ihr nur flüchtig bekannten Mädchens von einem Unfall. Wieso sie ging, blieb am Dienstag unklar. Es bleibt der Verdacht, dass sie nichts mit den Bekanntschaften ihrer Tochter zu tun haben wollte – gar Angst hatte, dass ihr Marihuana-Konsum auffliegt. «Fühlten Sie sich nicht verpflichtet, sich um die Jugendlichen in ihrer Wohnung zu kümmern?», fragte ein Richter der Fünferkammer. «Weniger. Sie sind alt genug», antwortete die Beschuldigte.

Wie kam es überhaupt dazu?

Wieso verteilte der Hauptbeschuldigte Methadon an Mädchen, nahm es selber? Vor Gericht gab er Einblick in seine schwierige Lebensgeschichte. Es ist keine Rechtfertigung für sein Handeln, aber eine Erklärung der Einflüsse, wie ein forensischer Psychiater festhielt. Als Trans-Mann habe er sehr unter der Rückweisung seiner Trans-Identität durch seine Eltern gelitten. «Ich war nicht die Tochter, die sich meine Mutter wünschte. Sie lehnte Trans-Themen ab und mein Vater schlug mich, zog sich aus der Erziehung zurück», so der Mann vor Gericht.

Mit der weiblichen Pubertät habe er einen Schock erlebt und diesen nicht verkraftet. Richtigerweise sei eine Geschlechtsangleichung angefangen worden, so der psychiatrische Gutachter. Durch die Rückweisungen in seinem Umfeld habe er aber eine psychische Störung entwickelt und fortan Probleme mit der Steuerung seiner Gefühle und seines Selbstwertgefühls gehabt. Bei Konfliktsituationen setze er auf Ausweichen. Mit dem Methadon habe er den Mädchen etwas geben können und sich akzeptiert gefühlt, sich eine Ersatzfamilie geschaffen – zumindest für eine Weile.

Am Mittwoch folgen die Plädoyers der Parteien und ihre Anträge an das Gericht. Die Fünferkammer wird dann beraten. Das Urteil wird am Donnerstagnachmittag erwartet.