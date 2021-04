Gemäss derzeitigen Erkenntnissen war das Mädchen in Anwesenheit der Mutter am Spielen.

In Homburg im Kanton Thurgau geriet ein zweijähriges Mädchen mit seinem Laufrad auf die Strasse.

Am Donnerstagabend ereignete sich in Homburg im Kanton Thurgau ein Verkehrsunfall, bei dem ein zweijähriges Mädchen eher schwer verletzt wurde. Ein 25-Jähriger war mit seinem Auto auf der Hauptstrasse in Richtung Homburg unterwegs.