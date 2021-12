Kanton Freiburg : Mädchen (2) tot aufgefunden – Frau wegen Mordes angeklagt

Im November 2018 ist im Kanton Freiburg ein zweijähriges Kind gestorben. Gegen die Freundin des Vaters hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen Mordes erhoben.

Der Fall ereignete sich in der Nacht auf den 11. November 2018: Im Freiburger Bezirk Greyerz fand ein Vater in seiner Wohnung den leblosen Körper seiner zweijährigen Tochter. Das kleine Mädchen befand sich über das Wochenende in der Obhut des Vaters, der nach der Trennung von der Kindsmutter mit seiner Freundin zusammenlebte.