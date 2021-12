Emmering bei München : Mädchen (2) wirft Papas Bargeld aus dem Auto und löst Unfallserie aus

Weil ein zweijähriges Mädchen ein Bündel Bargeld aus dem geöffneten Autofenster warf, kam es am Sonntag auf der B471 bei Emmering zu mehreren Kollisionen. Das Geld bekam er zurück, es entstand aber Sachschaden über 15’000 Euro.

Ein zweijähriges Mädchen hat in Deutschland eine Tüte mit Geldscheinen aus dem Auto geworfen – und damit eine Unfallserie ausgelöst. Das Kind spielte während der Fahrt mit der Tüte, während ihr Vater am Steuer seines Wagens sass, wie die Polizei am Dienstag bestätigte.