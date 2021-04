Wattwil SG - Mädchen (3) stürzt aus Fenster im 2. Stock und muss mit Rega ins Spital

Es war in einem Mehrfamilienhaus in Wattwil SG aus dem Fenster im zweiten Stock gestürzt.

Am Dienstagabend stürzte ein 3-jähriges Mädchen in Wattwil SG aus einem Fenster im zweiten Stock. Dies meldet die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Das Kind kletterte in einem unbeaufsichtigten Moment auf die Fensterbank des offen stehenden Fensters und lehnte sich gemäss Spurenbild an einem Fliegengitter an. Dieses hielt dem Gewicht nicht stand und riss.