Polizeimeldungen Ostschweiz

Mädchen (3) wird von Rasenmäher überrollt

Am Donnerstag ist ein 3-jähriges Mädchen von einem Aufsitzmäher überfahren worden. Auch in Uznach wurde ein 10-Jähriger durch einen Unfall schwer verletzt. Beide mussten mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Gams SG, 24.06.2020: Ein 15-Jähriger war mit dem entwendeten Auto seiner Mutter unterwegs in der Oberfelsbachstrasse. Eine Patrouille der Kapo SG wurde auf ihn aufmerksam und wollte ihn anhalten. In der Folge ergriff der Teenie mit dem Auto die Flucht und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Quartiere. Weiter fuhr er mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gams. Später konnte er an seinem Wohnort angetroffen werden.

An der Pizolstrasse in Bad Ragaz SG war am Donnerstag kurz nach 15 Uhr ein 45-Jähriger mit einem Aufsitzmäher mit Rasenmähen beschäftigt. Dabei musste er aufgrund der engen Platzverhältnisse rückwärtsfahren, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Gleichzeitig rannte ein dreijähriges Mädchen um die Hausecke und wurde in der Folge vom Heck des Mähers erfasst und überrollt. Dabei erlitt das Mädchen unbestimmte Verletzungen. Es wurde nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst von einem Helikopter der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen.