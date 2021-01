Später am selben Tag kam es im Westen der Stadt zu einem Unfall zwischen zwei Autos, als eine 32-Jährige den Vortritt des weissen Wagens missachtete.

An der Langgasse in St. Gallen, auf der Höhe der Liegenschaft 167, wollten Mutter und Tochter die Strasse überqueren.

Am Freitagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, wollte eine Mutter mit ihrer Tochter (4) an der Langgasse in St. Gallen die Strasse überqueren. Zur selben Zeit ist ein 31-Jähriger mit seinem Auto stadteinwärts gefahren, als sich das Mädchen unvermittelt auf die Strasse begab. Der Lenker versuchte noch, der 4-Jährhigen auszuweichen, doch es kam zu einer seitlichen Streifkollision.