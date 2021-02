Schlittel-Unfall in Österreich : Mädchen (4) stürzt mit Schlitten 15 Meter in die Tiefe und stirbt

Im österreichischen Skiort Schladming rutschte eine Vierjährige mit einem Schlitten rund 180 Meter über eine steile Wiese, stürzte danach 15 Meter über eine Böschung in die Tiefe. Das Kind verstarb im Spital.

Ein vier Jahre altes Mädchen ist bei einem tragischen Rodelunfall in Österreich ums Leben gekommen. Das Kind war am Freitagnachmittag im steirischen Schladming mit seinen Eltern und dem Grossvater auf der Piste, als sich der Schlitten unbemerkt in Bewegung setzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Familie aus dem niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf war in den Nachmittagsstunden am Schlitteln. Offenbar um zu deren Ferienhaus zu gelangen, verliess sie die Rodelbahn auf etwa 1330m Seehöhe. In der Folge fuhren die Personen rund 300 Meter über die Skipiste talwärts, um unterhalb des Kreuzungsbereiches mit einer anderen Skipiste am Pistenrand zusammen zu warten. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der Schlitten dort samt der Vierjährigen unbemerkt in Bewegung.