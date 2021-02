Mit so einem Multisensor-Suchsystem IR/EOS konnte das Mädchen geortet werden.

Nachdem das Kind vor Ort nicht aufgefunden werden konnte, alarmierten die Pistenpatrouilleure die Rega-Einsatzzentrale. Darauf wurden die Bergretter des Schweizer Alpen-Club SAC sowie die Rega-Crew der Basis Samedan aufgeboten. Gleichzeitig beteiligten sich viele Freiwillige, die vor Ort waren, an der Suche. Zunächst ohne Erfolg. Die Rega setzte deshalb einen Helikopter ein, der mit dem Multisensor-Suchsystem IR/EOS ausgerüstet ist. Dabei handelt es sich um eine hochintensive Wärmebildkamera. Damit konnte das Mädchen schliesslich einige hundert Meter südlich der Bergstation im Hang lokalisiert werden, wie die Rega am Freitag in einem Communiqué mitteilte.