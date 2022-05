Basel: Mädchen (5) ertrinkt fast in Badi – Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen – besonders zwei Buben, die das Mädchen aus dem Wasser gezogen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile ein Verfahren eröffnet, so die Behörde am Montag auf Anfrage.

Am Samstag kam es in einer Badi in Basel zu einem tragischen Unfall.

Bewusstlos wurde die Fünfjährige am Samstagnachmittag aus dem Wasser gezogen. Sanitäter mussten das Kind reanimieren. Es wurde in kritischem Zustand ins Universitäts-Kinderspital beider Basel gefahren. Wie es dem Mädchen heute geht, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft äussert sich nicht über dessen Gesundheitszustand.

Die Behörde habe mittlerweile ein Verfahren eingeleitet, so die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von 20 Minuten. «Mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen» gebe er keine weiteren Details bekannt, so Kriminalkommissär Martin Schütz.

Kind fast ertrunken – Kita-Betreuerin freigesprochen

Eine Erzieherin wurde 2013 vom Bezirksgericht Baden vom Vorwurf der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht freigesprochen, schrieb die «Aargauer Zeitung» damals. Angeklagt wurde sie, weil ein Mädchen (5) in einem Hallenbad beinahe ertrunken ist. Das Kind stand unter der Aufsicht der Kita-Mitarbeiterin, als es plötzlich auf dem Wasser trieb. Der Arzt schätzte, dass es zwischen 20 und 30 Sekunden nicht atmete. Die Angeklagte stand die ganze Zeit am Beckenrand, ihre Aufmerksamkeit wurde lediglich unterbrochen, als sie einem anderen Kind die Schwimmflügel anzog.

Das Mädchen überlebte. Die Frau wurde von Schuld und Strafe freigesprochen. «Man kann im Leben leider nicht immer alles verhindern», so das Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Handy gehört nicht in die Hand von Aufsichtspersonen

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) warnt: «Erwachsene Aufsichtspersonen müssen kleine Kinder in Griffnähe haben und grössere Kinder im Blick. Da führt nichts dran vorbei», so SLRG-Sprecher Philipp Binaghi. Vier Kinder sind 2021 in der Schweiz ertrunken.

Binaghi insistiert: «Bademeister und Bademeisterinnen sind das letzte Sicherheits-Backup und nicht für die Aufsicht von Kindern da.» Smartphones gehörten nicht in die Hände von Aufsichtspersonen am Beckenrand. «Wenn man mit Kindern am Wasser ist, sollte man das Handy weglegen. Es lenkt ab», so der Sprecher.