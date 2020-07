Unterägeri ZG

Mädchen (5) kämpft nach Sturz mit Kickboard um sein Leben

In Unterägeri ist ein Mädchen mit einem Kickboard schwer verunfallt. Es zog sich beim Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu.

In Unterägeri ist am Montagabend eine Fünfjährige schwer verunfallt.

Ein Mädchen ist am Montagabend in Unterägeri mit einem Kickboard gestürzt. Es wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht, heisst es in der Mitteilung der Zuger Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr auf der Alten Landstrasse. Warum das Kind gestürzt ist, ist noch unklar.