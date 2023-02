Berlin : Mädchen (†5) tot aufgefunden, 19-Jähriger unter Verdacht

In der deutschen Hauptstadt erschüttert ein mutmassliches Tötungsdelikt die Bevölkerung. Ein fünfjähriges Mädchen wurde von einer Passantin schwer verletzt in einem Park entdeckt.

Der Polizei Berlin ermittelt in einem Mordfall – das Opfer: ein fünfjähriges Mädchen. (Symbolbild)

In Berlin wurde am Dienstag ein fünfjähriges Mädchen als vermisst gemeldet, wenig später gab es traurige Gewissheit.

In einem Berliner Park ist am Dienstag die Leiche eines fünfjährigen Mädchens gefunden worden, das zuvor als vermisst gemeldet worden war. Die Fünfjährige sei im Bürgerpark im Stadtteil Pankow von einer Passantin leblos aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP am Abend. Die schweren Verletzungen würden auf ein Tötungsdelikt hinweisen.