Wil SG - Mädchen (5) von Auto angefahren

Eine 65-jährige Frau fuhr am Donnerstag um 11.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Thuraustrasse in Wil SG Richtung Flurhofsatrasse, als die Fünfjährige vom linksseitigen Trottoir beim Zeughaus auf die Strasse und in das abbremsende Auto der 65-Jährigen rannte. Das Mädchen verletzte sich dabei unbestimmt und musste vom Rettungswagen ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.