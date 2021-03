Ein 55-jähriger Lieferwagenlenker wollte am Freitag kurz vor 8 Uhr von einem Vorplatz links in die Schrofenstrasse in Amriswil in Richtung Oberaach einbiegen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah er dabei ein Mädchen, das zu Fuss auf dem Trottoir unterwegs war. Die 6-Jährige wurde vom Lieferwagen erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde schwer verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.



Zur Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Strassenabschnitt gesperrt werden. Die Feuerwehr Amriswil leitete den Verkehr örtlich um.