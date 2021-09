In einer Freizeitanlage in Graz (A) : Mädchen (6) geht bei Unfall mit Pedalo unter und ertrinkt

Am Freitag mietete eine vierköpfige Familie aus Afghanistan in einer Grazer Freizeitanlage ein Tretboot. Dann lief dieses plötzlich voll Wasser und sank – der Vater konnte noch die ältere Tochter (8) retten, doch die jüngere ging unter und konnte nur noch tot geborgen werden.

Das Freizeitzentrum Auwiesen am Fluss Mur in Graz.

Bei einem Unfall mit einem Pedalo ist am Freitagnachmittag in Österreich ein sechsjähriges Mädchen ertrunken. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war das Kind am Freitag mit den Eltern (30 und 35) und der achtjährigen Schwester in Graz bei der Freizeitanlage Auwiesen auf dem Fluss Mur unterwegs, als das gemietete Tretboot vermutlich aufgrund eines Lecks plötzlich zu sinken begann. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Boot laut der «Kleinen Zeitung» in der Mitte des Flusses, der dort etwa fünf Meter tief ist.