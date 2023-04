Speicher: Mädchen (6) beim Kreide malen von Autolenker (73) überrollt

Am selben Tag kam es in Urnäsch zu einem Töffunfall.

Ein 73-jähriger Lenker wollte in Speicher AR um 18 Uhr mit seinem Auto vom Kalabinth kommend nach rechts auf einen Garagenvorplatz einfahren und übersah dabei ein am Boden mit Kreide spielendes Mädchen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt. In der Folge erfasste er die Sechsjährige beim Einparken mit der rechten Seite seines Fahrzeuges und überrollte diese teilweise. Das Mädchen zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu und musste mit der Rettungsflugwacht ins Kinderspital geflogen werden.