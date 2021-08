Notrufprotokoll veröffentlicht - Mädchen (6) ruft Polizei an – «Wenn ich gross bin, darf ich bei euch arbeiten?»

Ein sechsjähriges Mädchen möchte Polizistin werden – und ruft kurzerhand den Notruf an (Symbolbild).

Ein sechsjähriges Mädchen rief am 2. August 2021 den Polizeinotruf an.

Die Beamten der Notrufzentrale der Kantonspolizei erhielten am Abend des 2. August 2021 einen Anruf, mit dem sie so wohl nicht gerechnet hatten: Ein sechsjähriges Mädchen meldete sich mit folgenden Worten: «Hallo Herr Polizist. Wenn ich gross bin, darf ich bei euch arbeiten?», wie die Kantonspolizei Thurgau auf ihrer Facebook-Seite mitteilt. Der Beamte erklärte dem Mädchen daraufhin, dass es gut in der Schule sein und dann einen Beruf erlernen müsse, bevor es sich zur Prüfung anmelden könne.