USA - Mädchen (6) stirbt bei Fahrt auf Achterbahn

Der Park blieb am Montag und am Dienstag geschlossen wie der Park auf seiner Webseite bekannt gab.

In einem Freizeitpark starb am 5. September ein Mädchen (6).

Am Abend vom 5. September kam im Glenwood Springs Freizeitpark in den USA ein Mädchen ums Leben. Wie «Abc57» schreibt, war die Sechsjährige mit ihrer Familie in den Ferien, zusammen besuchten sie den Freizeitpark in Colorado. Was genau auf der Achterbahn passiert ist, ist noch nicht bekannt.