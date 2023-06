Oberwil ZG: Mädchen (6) trieb regungslos im Wasser – Badegäste reanimierten es

Am Sonntagnachmittag kam es am Zugersee zu einem Badeunfall.

Am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr ist es bei der Badestelle «Tellenörtli» in Oberwil bei Zug am Zugersee zu einem Badeunfall gekommen. Die Zuger Polizei schreibt in einer Mitteilung: «Ein sechsjähriges Mädchen trieb regungslos im Uferbereich des Zugersees und wurde durch Badegäste aus dem Wasser ge-

zogen. Sie begannen umgehend mit der Reanimation und alarmierten die Rettungskräfte.»