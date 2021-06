Emmenbrücke - Mädchen (7) prallt mit Kickboard in Bus und wird verletzt

An der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke ist es am Montag zu einem Unfall gekommen.

Auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen: Ein Mädchen (7) fuhr mit einem Kickboard mehrmals die Krauerstrasse abwärts, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. «Jeweils kurz vor der Gerliswilerstrasse bremste das Mädchen und kehrte wieder zurück», heisst es in der Mitteilung.