Weinfelden TG : Mädchen (7) von Seilwinde getroffen – mit Rega ins Spital geflogen

Eine 7-Jährige wurde in Weinfelden TG am Samstag von einer hölzernen Seilwinde am Kopf getroffen.

1 / 2 Das Mädchen verletzte sich und wurde ins Spital geflogen (Symbolbild). Tio/ 20 minuti Neben dem Rettungsdienst und der Rega stand auch die Kantonspolizei Thurgau im Einsatz (Symbolbild). Kapo TG

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau spielten in Weinfelden TG zwei Mädchen und eine erwachsene Person am Samstag gegen 16.20 Uhr mit einem Flaschenzug, der mittels Seilwinde an der Hausmauer befestigt war. Eines der Mädchen stand am Ende des Seils in einer Schlaufe und liess sich einige Zentimeter in die Höhe ziehen.

Dabei löste sich aus noch ungeklärten Gründen die hölzerne Seilwinde, fiel herunter und traf eines der Mädchen am Kopf. Die Siebenjährige musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Trauma erlitten? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel. 0848 800 858 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel . 143