Fragile Maskulinität Mädchen besiegt Junge in Fussball, seine Freunde sind schockiert

Auf Twitter geht das Video eines jungen Mädchen viral, das einen älteren Jungen auf der Strasse im Fussball besiegt. Nach ihrem bemerkenswerten Schuss, erhält aber der Verlierer die ganze Aufmerksamkeit.

Zerbrechliche Männlichkeit

Auch die bekannte Basler Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach klinkt sich in die Diskussion ein und bringt das Stichwort «fragile Männlichkeit» auf den Tisch. In einem Tweet schreibt sie: «Fragile Männlichkeit. Interessant finde ich, wie bereits in den Kommentaren festgestellt wurde, dass am Schluss nur eine einzige Person dem Mädchen zum Sieg gratuliert.»