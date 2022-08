Rheinland-Pfalz : Mädchen dank verstecktem Hilferuf an Passanten vor Vergewaltiger gerettet

Eine junge Frau (14), die von einem Sexualstraftäter auf einem Spielplatz misshandelt worden war, schaffte es dank einer simplen Geste, den Fängen ihres Peinigers zu entkommen: Sie machte heimlich das «Signal for Help», worauf Passanten die Polizei alarmierten.

1 / 2 Mit dieser Geste machte die 14-Jährige auf sich aufmerksam. 20min/ Marco Zangger Das Handzeichen wurde von der Canadian Women’s Foundation im Jahr 2020 erfunden. Wikipedia/ Lord Belbury

Darum gehts Eine 14-Jährige wurde auf einem Spielplatz in Deutschland Opfer eines Vergewaltigers.

Da sie nicht entkommen konnte, gab sie Passanten ein verstecktes Handsignal.

Diese alarmierten die Polizei, die den Täter verhaftete.

Eine 14-Jährige war am Montagnachmittag, dem 15. August, auf einem Spielplatz in Ludwigshafen von einem 19 Jahre alten Mann zu sexuellen Handlungen gezwungen worden, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag, dem 23. August, mitteilte. Danach befand sie sich offenbar immer noch in dessen Gewalt und getraute sich nicht, um Hilfe zu rufen.

Allerdings wusste sie sich zu helfen und signalisierte es mit der Hand mittels der international bekannten «Signal for Help»-Geste Passanten, die in der Folge die Polizei alarmierten. Der 19-Jährige wurde aufgrund des Hinweises widerstandslos vorläufig festgenommen. Die 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Spital untersucht.

So geht das «Signal for Help»

Der Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erliess auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachtes der Vergewaltigung. Der 19-Jährige wurde anschliessend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Wie die Polizei weiter schreibt, biete das Handzeichen «Signal vor Help» Opfern von Gewalt die Möglichkeit, heimlich Hilfe zu rufen. Wer sich in einer Gefahrensituation befinde, könne damit unbemerkt auf sich aufmerksam machen: «Zuerst zeigen Sie Ihre geöffnete Handfläche, dann kippen Sie den Daumen in die Handfläche und danach schliessen Sie die restlichen Finger um den Daumen, sodass eine Faust entsteht», so die Polizei. Wer eine Person sehe, die dieses Zeichen mache, solle sofort die Polizei verständigen.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio und bei den UPK Basel.

