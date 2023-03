Zuoz GR: Mädchen dürfen neu am Chalandamarz mitmachen

Was die einen nicht stört, löst bei anderen Fragen aus. «Wieso tragen die Mädchen keine Glocken?», möchten sie etwa wissen.

Zuoz ist ein Nachzügler, denn in anderen Engadiner Gemeinden sind die Mädchen bereits in den «Schellen-Ursli»-Tag integriert.

Die Engadiner Tradition des Chalandamarz wird in jeder Gemeinde etwas anders abgehalten. In Zuoz dürfen neu auch die kleineren Mädchen mitmachen. (Bilder aus Samedan und Zernez)

In den meisten Gemeinden sind dabei die Mädchen bereits integriert, jedoch bis anhin nicht in Zuoz.

In einigen Engadiner Gemeinden wird am 1. März der traditionelle Chalandamarz abgehalten.

Der Chalandamarz (Rätoromanisch für «1. März») ist ein traditionelles Engadiner Fest für die Schuljugend. Dabei ziehen Kinder mit Schellen und Kuhglocken – auch Pumpen genannt – durch das Dorf. Vielen dürfte der Brauch durch das bekannte «Schellen-Ursli»-Buch bekannt sein. In jeder Gemeinde wird das Fest etwas anders begangen. So durften in Zuoz bis anhin kleinere Mädchen nicht mitmachen, doch jetzt soll sich das ändern, wie das SRF schreibt.