Münchenstein BL: Mädchen eine Woche nach Badeunfall verstorben

Am Freitagnachmittag, 7. Juli 2023, kam es im Gartenbad St. Jakob in Münchenstein zu einem Badeunfall. Ein fünf Jahre altes Mädchen wurde reglos aus dem hinteren Schwimmbecken bei den Rutschbahnen geborgen. Nach der Reanimation des Kindes konnte dieses in Spitalpflege verbracht werden. Am Freitagabend, 14. Juli 2023, ist das Mädchen im Spital verstorben, wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.