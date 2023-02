Virales Tiktok-Video: Mädchen hat «Haifischgebiss» – 10 Zähne müssen gezogen werden

Das Video ging auf Tiktok viral. Ein Mädchen in Indien wurde behandelt, weil es viel zu viele Zähne hatte. (Video: Tiktok/@drciapciak)

Darum gehts Das Video einer US-Zahnärztin geht auf Tiktok viral.

Die Frau behandelt Kinder in Indien.

Einem Mädchen musste sie vor kurzem zehn Zähne ziehen.

Ashley Brede Ciapciak, eine Zahnärztin aus Needham im US-Staat Massachusetts, ist zu einem unerwarteten Tiktok-Star geworden. Ciapciak präsentierte kürzlich den Fall eines Mädchens mit sogenanntem Haifischgebiss. Nachdem das ursprüngliche Video über 7,1 Millionen Mal angesehen wurde, veröffentlichte die Zahnärztin jetzt ein zweites Video, in dem sie die Fortschritte zeigt, die ihre kleine Patientin nach der Behandlung macht.

Die Allgemeinzahnärztin bietet 250 Kindern des Agape-AIDS-Waisenhauses in Hyderabad, Indien, eine kostenlose Zahnklinik an. Am 16. Januar kamen insgesamt 51 Buben und Mädchen in Ciapciaks Praxis – am meisten beeindruckte sie aber der Fall der kleinen Vishnavi.

«Sechs ihrer unteren Milchzähne blieben länger erhalten, als sie hätten sein sollen. Normalerweise brechen die Erwachsenenzähne direkt unter den Milchzähnen durch, wodurch die Milchzähne sich schliesslich lockern und ausfallen. In diesem Fall brachen die Erwachsenenzähne lingual durch, so dass die Wurzeln der Milchzähne nicht abgebaut wurden. So blieben sechs voll verwurzelte Milchzähne übrig und alle ihre erwachsenen Zähne waren gleichzeitig vorhanden», erklärt die US-Amerikanerin in den Aufnahmen.

Patientin konnte ihren Mund nicht komplett schliessen

Die Folgen für Vishnavi seien recht unangenehm gewesen, erzählt die Zahnärztin weiter. Das Mädchen konnte ihren Mund nicht ganz schliessen. Ciapciak begann sofort mit der Behandlung: Sie entfernte die unteren Milchzähne , die nicht auf natürliche Weise ausgefallen waren. Auch vier der oberen Milchzähne mussten bei Vishnavi gezogen werden.

«Ihre verbleibenden unteren Frontzähne sind aufgrund der langen Anwesenheit der Milchzähne falsch ausgerichtet. Aber das natürliche Sprechen und die Zungenposition werden dazu beitragen, diese Zähne in eine bessere Position zu bringen, wenn sie wächst.» Trotzdem wird das Mädchen eine kieferorthopädische Behandlung benötigen, prognostizierte die Zahnärztin.

Ein Haifischgebiss – auf Englisch «cauliflower teeth» genannt – tritt am häufigsten bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren auf und kann dazu führen, dass der oder die Betroffene den Eindruck einer doppelten Zahnreihe hat, wie sie bei Haien besteht. In westlichen Ländern ist es eher unwahrscheinlich, dass Kinder dieses Problem präsentieren, da Zahnärzte die doppelte Zahnreihe in der Regel früh in der Phase des Zahndurchbruchs entdecken.

