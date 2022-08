USA : «Mädchen Hunderte Male misshandelt» – R. Kelly steht erneut vor Gericht

Mit dem Eröffnungsplädoyer der Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch ein weiterer Prozess gegen den verurteilten Popsänger R. Kelly begonnen. In dem Verfahren um die sexuelle Misshandlung von Minderjährigen und Kinderpornografie gehe es um die dunkle und verborgene Seite des Beschuldigten, sagte Staatsanwalt Jason Julien den Geschworenen. Kelly wurde bereits wegen Sexualstraftaten zu 30 Jahren Haft verurteilt.

Kelly soll Kinderpornos gefilmt haben

Kelly sei weltberühmt durch seinen Hit «I Believe I Can Fly», sagte Julien. Dies sei seine öffentliche Seite. Er habe aber auch eine dunkle, verborgene Seite und die stehe im Mittelpunkt des Prozesses. Der Sänger muss sich vor dem Bundesgericht in seiner Heimatstadt Chicago verantworten, weil er Minderjährige zu sexuellen Handlungen verleitet und kinderpornografisches Material hergestellt haben soll. Ausserdem soll er seinen Prozess wegen Kinderpornografie von 2008 manipuliert haben, in dem er damals freigesprochen wurde.