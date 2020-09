Alkoholverkauf

Gesetzliche Bestimmungen für Jugendliche

Die schweizerische Gesetzgebung verbietet den Verkauf und die Abgabe von Bier und Wein an unter 16-Jährige und den Verkauf von Spirituosen und Alcopops an unter 18-Jährige. Im Kanton Tessin gilt die Altersgrenze von 18 Jahren für alle alkoholischen Getränke. Gemäss einer Studie der Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) haben 70,3 Prozent der Jungen schon mindestens einmal Alkohol getrunken. Bei den gleichaltrigen Mädchen sind es 68,5 Prozent. Die Studie untersuchte die zeitliche Entwicklung seit 2002 zum Thema Konsum psychoaktiver Substanzen für die 11-, 13- und 15-Jährigen .