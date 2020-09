Mehr Arbeit im Haushalt : Mädchen leiden laut Studie stärker unter Auswirkungen der Corona-Krise

Eine Studie hat ergeben, dass Mädchen unter der Corona-Pandemie stärker gelitten haben als Jungen. Mädchen mussten demnach mehr im Haushalt arbeiten und sich stärker für die Familie engagieren.

Mädchen sind einer Studie zufolge stärker von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen als Jungen. Das ist ein Ergebnis einer am Donnerstag in London veröffentlichten Umfrage, für die die Kinderrechtsorganisation Save the Children insgesamt 25’000 Kinder und Erwachsene in 37 Ländern der Welt befragt hat, viele davon in Asien und Afrika. Demnach lernten Mädchen in dieser Zeit weniger in der Schule und mussten sich stärker im Haushalt engagieren als Jungen. Kinder aus ärmeren Familien sind den Autoren zufolge zudem stärker betroffen als solche aus wohlhabenderen Familien.