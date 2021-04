62 Prozent der Befragten an, dass es ihnen seit Ausbruch der Pandemie schlechter gehe als zuvor. Im Bild: Ausschreitungen in St. Gallen.

Die Fachstelle für Suchtprävention Blaues Kreuz hat in diesem Jahr 412 Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler aus dem Kanton Bern zu ihrer persönlichen Situation befragt. Dabei gaben 62 Prozent der Befragten an, dass es ihnen seit Ausbruch der Pandemie schlechter gehe als zuvor. Die Auswertung der Umfrage zeigt zudem, dass Mädchen stärker unter Covid leiden: Konkret gaben 72 Prozent der weiblichen und 54 Prozent der männlichen Befragten an, unter der Pandemie zu leiden. So setze ihnen beispielsweise die Maskenpflicht in der Schule, der reduzierte Kontakt mit Freunden sowie die generellen Einschränkungen zu. Die Statistik zeigt zudem, dass es den Befragten schlechter geht, je älter sie sind: während 62 Prozent Befragte der 7. Klassen angaben zu leiden, waren es in den 9. Klassen 73 Prozent.