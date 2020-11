Der Unfall geschah am Bohl …

Am Donnerstag kam es in St. Gallen zu einem Unfall zwischen einem Mädchen (12) …

Am Donnerstag um 16.30 Uhr fuhr laut Stadtpolizei St. Gallen ein 30-jähriger Buschauffeur vom Bohl her in Richtung Hauptbahnhof. Zur gleichen Zeit überquerte eine 12-jährige Fussgängerin beim Burger King den Bohl. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Bus und dem Mädchen.