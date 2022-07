Grindelwald BE : Mädchen rennt auf Strasse – und wird von Auto erfasst

Ein zweijähriges Mädchen ist am Donnerstagabend in Grindelwald bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

In Grindelwald ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall, bei dem ein zweijähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto auf der Dorfstrasse in Richtung Dorfzentrum unterwegs, als es kurz nach der Verzweigung Dorfstrasse/Endweg aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem Kleinkind kam, das unvermittelt auf die Strasse rannte.