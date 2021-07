Horn TG - Mädchen rennt unvermittelt auf Strasse und wird von Auto angefahren

Eine Autofahrerin (84) hat in Horn TG ein Mädchen mit ihrem Auto erfasst.





Eine 84-jährige Autofahrerin war am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf der Tübacherstrasse in Horn in Richtung Seestrasse unterwegs. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau rannte ein zehnjähriges Mädchen unvermittelt über die Strasse. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto.