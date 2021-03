Siebe Jahre alt : Mädchen rennt zum Vater – Myanmars Militärjunta tötet es

Bei Protesten gegen den Militärputsch sind in Myanmar seit dem Februar bereits hunderte Menschen getötet worden. Soldaten erschiessen selbst Kinder in der Sicherheit ihres Zuhauses.

1 / 7 Soldaten erschossen die siebenjährige Khin Myo Chit, als sie das Haus der Familie im Stadtteil Chanmyathazi durchsuchten. via REUTERS Das Mädchen starb eine halbe Stunde später auf dem Weg zum Spital. Seine letzten Worte seien gewesen: «Ich kann nicht, Vater, es ist zu schmerzhaft», schreibt die BBC. REUTERS Blumen vor der Hütte von Tun Tun Aung. Der 15-Jährige war am Tag zuvor erschossen worden. RADIO FREE ASIA via REUTERS

In Myanmar reagieren Polizei und Militär seit Wochen mit massiver Gewalt auf jeden Widerstand gegen den Militärputsch vom Februar. Seit dem Umsturz sind mindestens 275 Menschen getötet und mindestens 2800 vorübergehend festgenommen worden, schätzt die Gefangenenhilfsorganisation AAPP.

Am Dienstag seien allein in Mandalay im Norden des Landes mindestens fünf Menschen erschossen worden, sagte ein Anwohner der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Toten ist auch die siebenjährige Khin Myo Chit. Soldaten hatten das Kind erschossen, als sie das Haus der Familie im Stadtteil Chanmyathazi nach Waffen und Putschgegnern durchsuchten. «Sie traten die Tür ein», erzählt Khin Myo Chits Schwester.

«Sie fragten meinen Vater, ob sonst noch jemand im Haus sei. Als er das verneinte, beschuldigten sie ihn der Lüge und begannen, das Haus abzusuchen.» In dem Moment sei Khin Myo Chit zum Vater gerannt, um bei ihm zu sein. «Sie erschossen sie.» Das Mädchen starb eine halbe Stunde später auf dem Weg zum Spital. Seine letzten Worte seien gewesen: «Ich kann nicht, Vater, es ist zu schmerzhaft», schreibt die BBC.

«Ein anderer Weg, um das Militär zu bekämpfen»

Erst am Vortag war in Mandalay ein 15-jähriger Bub in seinem Zuhause in den Kopf geschossen worden. Auch er starb. Der Menschenrechtsgruppe Save the Children zufolge befinden sich mindestens 20 Kindern unter den Toten von Myanmar.

Die Militärjunta in Myanmar bedauerte den Tod der Demonstranten, beschuldigte diese aber gleichzeitig, Anarchie und Gewalt über das Land zu bringen. Es gibt jedoch reichlich Augenzeugenberichte, wonach Sicherheitskräfte mit scharfer Munition gegen Demonstrierende schossen und bei willkürlichen Hausdurchsuchungen Menschen zusammenschlugen oder auch erschossen.

Am Mittwoch reagierten zahlreiche Menschen im früheren Birma mit einem «Silent Strike» auf die Gewalt und auf Versuche der Junta, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Die täglichen Massenproteste wurden ausgesetzt, die meisten Geschäfte blieben geschlossen, auch die Strassen waren selbst in der grössten Stadt Yangon (früher: Rangun) weitgehend leer. «Das ist ein anderer Weg, um das Militär zu bekämpfen», sagte Lin Aung aus dem Stadtteil Tamwe. «Ich besitze eine Autowerkstatt, aber heute bleibt sie zu.»

Militär lässt 600 Studenten frei

Gleichentags liess das Regime mehr als 600 festgenommene Demonstranten frei, wie das staatliche Fernsehen mitteilte. Es handele sich überwiegend um Studenten, die zuvor in Polizeistationen und Gefängnissen festgehalten wurden, berichteten die Nachrichtenportale «Myanmar Now» und «Eleven Myanmar». Ein Grund für den Schritt wurde zunächst nicht bekannt.

Die freigelassenen Studenten hatten sich an den Protesten gegen den Militärputsch von Anfang Februar beteiligt. Auf Fotos war zu sehen, wie sie in Bussen sassen und von Menschen am Strassenrand gefeiert wurden. Auch ein im vergangenen Monat inhaftierter Journalist der amerikanischen Nachrichtenagentur AP ist wieder frei. Thein Zaw habe seine Arbeitgeber nach einer zweiten Gerichtsanhörung per Telefon über seine Freilassung informiert, teilte AP mit.

Die UN sammelt Beweismittel Der UN-Menschenrechtsrat in Genf forderte in einer Resolution, dass alle, die in Myanmar Menschenrechtsverletzungen begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Der Menschenrechtsrat sammele bereits Beweismittel und Zeugenaussagen, sagte Nicholas Koumjian, der schon 2018 damit betraut worden war, Material für Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit früheren Vorwürfen zu sammeln. «Seit die Armee im Februar die Macht ergriffen hat, haben wir Beweismittel gesammelt, um zu analysieren, ob Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sind», teilte er mit. Die UN zeigten sich in New York «zutiefst besorgt über die anhaltende Gewalt gegen Kinder» und forderten, das Leben junger Menschen zu schützen. Nach Schätzungen des Kinderhilfswerks Unicef sollen seit dem Putsch mindestens 23 Kinder getötet und elf weitere schwer verletzt worden sein.