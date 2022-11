Schweiz: Bist du Gamer oder Chatter? Dein Geschlecht entscheidet

Mädchen sind Trendsetterinnen bei sozialen Netzwerken

Mädchen steigen früher auf neuen Netzwerken ein als Jungen und werden damit zu Trendsetterinnen. So nutzen sie aktuell Tiktok und Pinterest deutlich stärker. 2014 war dies auch schon bei Instagram der Fall. «Wenn sich dieser Trend fortsetzt, können wir die weibliche Nutzung von sozialen Netzwerken in Zukunft als Indikator für alle Jugendlichen heranziehen», sagt ZHAW-Forscher und Co-Studienleiter Gregor Waller. Soziale Netzwerke zählen weiterhin zu den wichtigsten medialen Elementen des Alltags von Jugendlichen in der Schweiz. Fast alle nutzen Whatsapp zur Kommunikation. Zudem werden Instagram (81 Prozent) und Snapchat (76 Prozent) weiterhin am häufigsten genutzt. Eine rasante Zunahme zeigt sich bei Tiktok. 67 Prozent der Jugendlichen nutzen die Plattform regelmässig (2018: 8 Prozent), wobei Mädchen die App häufiger nutzen als Jungen.