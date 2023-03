13 jähriges Mädchen in DE wurde stundenlang von einer Gruppe gequält

Ende Februar griffen fünf bis sechs etwa gleichaltrige Mädchen die 13-Jährige in Heide brutal an.

Nach einer brutalen Attacke auf eine 13-Jährige durch etwa gleich alte Mädchen hat sich die Mutter des Opfers mit einem Appell an die Behörden gewandt. Ihre Tochter ist in Heide in Schleswig-Holstein von anderen Mädchen geschlagen, geschubst und gedemütigt worden. Die Tat vom 21. Februar sei mit einem Handy gefilmt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Itzehoe am Dienstag. Ein Zeuge alarmierte damals die Polizei, die wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Raub ermittelt.