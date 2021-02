Hilterfingen BE : Mädchen tätlich angegangen – Kantonspolizei Bern sucht nach Zeugen

Am Montag hat ein Unbekannter in Hilterfingen am Thunersee ein schulpflichtiges Mädchen tätlich angegangen und nach Geld gefragt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montagnachmittag ist kurz vor 16 Uhr in Hilterfingen gemäss Aussagen ein Mädchen von einem Mann tätlich angegangen worden. Ausserdem wurde sie um Geld gefragt. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Als eine Passantin mit ihrem Hund erschien, sei der Unbekannte weggerannt. Das Mädchen wurde dabei nicht verletzt

Es werden Zeugen gesucht. Der Mann wird als 30- bis 40-jährig beschrieben und ist von schlanker Statur. Zur Tatzeit soll er eine Baseballmütze mit Aufschrift, sowie einen schwarzen Pullover, eine Trainerhose, schwarze Handschuhe und eine Sonnenbrille getragen haben.

Durch die Kantonspolizei Bern sind unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen aufgenommen worden. Personen, die Angaben zum Hergang der Ereignisse machen können oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.

Bist du oder jemand, den du kennst, von sexualisierter, häuslicher, psychischer oder anderer Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Beratungsstellen der Opf erhilfe Schweiz Fachstelle Frauenberatung Onlineberatung für F rauen (BIF) Onlineberatung für Männer Onlineberatung für Jugendliche Frauenhäuser in der Schweiz und Liechtenstein Zwüschehalt, Schu tzhäuser für Männer LGBT+ Helpline, Tel. 0 800 133 133 Dargebotene Hand, Tel. 143 Pro Juventute, Tel. 1 47