Mädchen (13) überquert Geleise und wird von Zug getötet

Auvernier NE : Mädchen (13) überquert Geleise und wird von durchfahrendem Zug getötet

Tödlicher Unfall am frühen Morgen: Im Bahnhof von Auvernier NE ist eine 13-Jährige tödlich von einem Zug erfasst worden, als sie die Geleise überquerte. Angehörige und Augenzeugen werden psychologisch betreut.

Am Freitagmorgen gegen sieben Uhr stieg ein 13-jähriges Mädchen aus der Region am Bahnhof Auvernier aus dem Zug von Bôle nach Neuchâtel. Statt die Unterführung zu benutzen, überquerte sie die Oberflächengleise. Dabei wurde sie von einem Zug angefahren, der von Neuenburg nach Pontarlier fuhr und nicht am Bahnhof Auvernier hielt, teilte die Kantonspolizei Neuenburg mit. Das Opfer starb auf der Stelle.



Der Bahnhof wurde für die polizeilichen Arbeiten vor Ort geschlossen und der Bahnverkehr unterbrochen. Die Passagierinnen und Passagiere wurden mit Bussen abgeholt.