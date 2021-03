Verkehrsunfall : Mädchen verletzt sich bei Kollision mit Auto auf Fussgängerstreifen

In Aegerten wurde am Donnerstag ein Mädchen auf einem Fussgängerstreifen von einem dunklem Personenwagen touchiert. Es verletzte sich dabei. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend ereignete sich in Aegerten BE ein Verkehrsunfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren ein Kind und dessen Begleitperson auf Höhe eines Fussgängerstreifens dabei, eine Strasse zu überqueren. «Aus noch zu klärenden Gründen kam es dabei zu einer Streifkollision mit einem grossen dunklen Personenwagen», sagt Lena Zurbuchen, Mediensprecherin der Kapo Bern. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Begleitperson brachte das Mädchen anschliessend in ärztliche Behandlung. «Gemäss Aussagen setzte das Auto seine Fahrt in Richtung Brügg fort, ohne dass die Beteiligten die Personalien ausgetauscht hatten», so Zurbuchen. Die Polizei sucht Zeugen.