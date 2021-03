An der Kreuzung Kupfergasse/Schulthesserstrasse kam es am Montag zu einem Unfall. Ein Mädchen wurde leicht verletzt.

Am Montag kam es in Oberhofen am Thunersee zu einem Strassenunfall mit einem Kind, das auf seinem Velo unterwegs war. Das Mädchen fuhr gegen 13 Uhr auf der Kupfergasse in Richtung Schulthesserstrasse und wollte diese überqueren. Unterdessen bog ein gelbes, mittelgrosses Auto auf die Strasse ein. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Unfall.