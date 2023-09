Mädchenbeschneidung: Saras Schicksal liess Nathalie Rickli nicht mehr los 

1 / 4 Sara Aduse und Regierungsrätin Natalie Rickli lernten sich an der Premiere des 20-Minuten-Dokfilms «Do you remember me?» kennen. 20min/Taddeo Cerletti Im Dokfilm stellt sich die Äthiopierin ihrer Vergangenheit. Sie wurde als Siebenjährige Opfer einer Genitalbeschneidung. Helena Müller und Murat Temel Die Regierungsrätin holte Sara Aduse mit ins Projektteam, das die erste Anlaufstelle gegen Mädchenbeschneidung des Kantons Zürich erarbeiten sollte. Privat

Darum gehts: Im Januar 2024 eröffnet der Kanton Zürich eine Anlaufstelle gegen Mädchenbeschneidung.

Sara Aduse hat das Konzept der Anlaufstelle mitentwickelt.

Regierungsrätin Natalie Rickli wurde über den 20-Minuten-Dokufilm «Do you remember me?», in dem Sara Aduse die Hauptfigur ist, auf die Äthiopierin aufmerksam.

Sara Aduse kam im Alter von zwölf Jahren in die Schweiz – verunsichert, verängstigt und voller Schmerz. Fünf Jahre zuvor war sie in ihrem Heimatland Äthiopien Opfer einer Genitalverstümmelung geworden. Es war ein Erlebnis, das auch in der Seele der heute 31-Jährigen tiefe seelische Narben hinterliess.

Nach Jahren des stillen Leidens erreichte Aduse 2019 den Punkt, an dem sie beschloss, laut zu werden: «Ich kaufte mir einen Laptop und machte ein Youtube-Video, in dem ich mein Schweigen über meine Vergangenheit brach.» Und ihre Geschichte wurde gehört – und zwar millionenfach: Was mit einem Youtube-Video begann, führte zu einem Interview bei 20 Minuten, dann zum Dokumentarfilm «Do you remember me?». Für den Film reiste Aduse mit einer Filmcrew von 20 Minuten nach Äthiopien, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Die Geschichte der 31-Jährigen erhielt internationale Aufmerksamkeit und wurde für diverse Filmpreise nominiert und preisgekrönt.

Dokufilm erregt Aufmerksamkeit von Regierungsrätin

Einen bleibenden Eindruck hinterliess «Do you remember me?» aber auch bei Regierungsrätin Natalie Rickli. Die SVP-Politikerin arbeitete zum Zeitpunkt der Premiere des Films an einem Projekt, um eine Anlaufstelle gegen Mädchenbeschneidung in Zürich zu schaffen. Den Weg dazu geebnet hatte ein Postulat, das Rickli 2018 im Parlament eingereicht hatte.

Gegenüber 20 Minuten sagt Rickli: «Sara Aduse habe ich an der Premiere des Films ‹Do you remember me?› kennengelernt.» Der Mut und die Entschlossenheit der 31-Jährigen, Mädchen und Frauen zu schützen, hätten die Regierungsrätin beeindruckt. Rickli lud Aduse kurze Zeit später zum Runden Tisch ein, an dem Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Fachstellen das Konzept für die Anlaufstelle gegen Mädchenbeschneidung erarbeiten sollten.

Die 31-Jährige wurde sodann als Betroffene ein wichtiger Bestandteil der Projektgruppe. «Durch sie konnte in der Planung der Anlaufstelle gezielt auf die Bedürfnisse von Betroffenen und Bedrohten eingegangen werden», erklärt die Regierungsrätin. Aduse wusste nämlich, was den Angeboten, die es bislang gab, dringend fehlte. Sie sagt: «Betroffene brauchen primär seelische Unterstützung.» Diese bietet die 31-Jährige im Rahmen ihrer Stiftung Sara Aduse Foundation bereits in Form von Workshops an. Ob diese auch in das Angebot der Anlaufstelle aufgenommen werden, sei noch offen: «Ich wäre aber sofort dabei», so Aduse.

Viel erreicht

Rückblickend hat es die Äthiopierin mit ihrem Mut weiter gebracht, als sie sich jemals erträumt hätte: Über einen Youtube-Beitrag erlangte die junge Frau die Aufmerksamkeit von 20 Minuten. Dort gab man Aduse die Möglichkeit, ihre Botschaft zu teilen und so zu einem wichtigen Bestandteil der ersten Anlaufstelle gegen Mädchenbeschneidung vom Kanton zu werden.

«Mich so zu exponieren, hat mich sehr viel Überwindung gekostet – aber ich bin froh, dass 20 Minuten mir die Gelegenheit dazu gegeben hat.» Die Veröffentlichung ihrer Geschichte habe Aduse den Weg geebnet, sie einen Schritt näher an ihr Ziel zu bringen, und dieses sei: «Der Genitalbeschneidung ein für alle Mal ein Ende zu setzen.»



«Do You Remember Me?» Der Dokumentarfilm «Do You Remember Me?» handelt von Sara Aduse, die in Äthiopien ihre Beschneiderin sucht. 20 Minuten Der 20-Minuten-Film «Do You Remember Me?» dokumentiert die Geschichte von Sara Aduse, die als Siebenjährige in Äthiopien beschnitten wurde. Als junge Erwachsene beschliesst die Zürcherin, ihre Beschneiderin aufzusuchen, um ihren inneren Frieden zu finden. Während ihrer Reise deckt Sara auf, dass in Äthiopien – trotz staatlichen Verbots – noch immer Mädchen beschnitten werden. Sara beschliesst, mittels Aufklärungsarbeit gegen die Mädchenbeschneidung anzukämpfen. «Do You Remember Me?» ist ein Dokumentarfilm über Menschenrechte, aber auch ein Film über Schmerz und Vertrauensverlust sowie Vergebung und Achtsamkeit.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von Genitalbeschneidung betroffen? Hier findest du Hilfe: Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz, Tel . 041 419 23 55 Prepuce.ch, Informationen und Austausch zur Penisvorhautentfernung Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147