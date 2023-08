Männedorf ZH: Nackter Mann erschreckt Passanten vor Goldküsten-Schulhaus

Ein nackter Mann trieb sich am Wochenende beim Schulhaus Männedorf rum.

Exhibitionist in Männedorf – darum gehts

Und das pünktlich zum Schulbeginn: Ein nackter Mann um die 30 macht derzeit Männedorf unsicher. Laut einer Augenzeugin rannte der Nackte am Sonntag einer Frau nach. «Er sprang aus dem Gebüsch und verfolgte die Frau.» Die Frau habe grosse Angst gehabt, als sie in Sicherheit war, habe sie die Polizei alarmiert. Sie sei besorgt, sagt die Zeugin: «Es war direkt beim Schulhaus. Was, wenn er dies auch bei den Kindern macht?»