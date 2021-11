Zweiter Versuch am Samstag : Männer-Abfahrt in Lake Louise wegen Schneefalls abgesagt

Schweizer Ski-Star Beat Feuz und seine Kollegen müssen länger auf den Start der Abfahrtssaison warten als gedacht. Die Männer-Abfahrt am Freitag wurde abgesagt.

An diesem Wochenende sollten insgesamt zwei Speed-Rennen der Männer in Lake Louise stattfinden – am Freitag und am Samstag. Es bleibt also zu hoffen, dass die Schweizer Skistars um Beat Feuz und Co am Samstag ran dürfen.