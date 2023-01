Basel: Zwei Räuber schlagen 15-Jährigen und klauen Handy

Am Steinentorberg soll am Freitagabend ein 15-Jähriger angegriffen und ausgeraubt worden sein.

Zwei Männer haben am Freitagabend in Basel einen 15-Jährigen ausgeraubt, wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Die Räuber sollen den Teenager gegen 23.10 Uhr am Steinentorberg auf Französisch angesprochen haben. Danach verlangten sie sein Handy, bedrohten ihn mit einer Stichwaffe und fügten ihm mit Schlägen Verletzungen zu, wie es weiter heisst.