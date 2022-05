Anstarren: Männer belästigen 16-Jährige sexuell – dieses Video aus Spanien geht viral

Eine Gruppe 16-jähriger Frauen amüsieren sich am Samstagabend in Jerez in Spanien.

In Spanien erlebte eine Gruppe 16-jähriger Frauen am Samstagabend eine sehr angespannte Situation: Während die Jugendlichen an der Feria von Jerez – eine traditionelle andalusische Pferdemesse – zusammen sassen und plauderten, näherten sich zwei Männer, die die Frauen mit einschüchterndem Blick anstarrten, ohne etwas zu sagen. Eine der jungen Frauen bat die beiden, zu gehen. Doch die liessen ihre Blicke von den Frauen nicht los. Rund 20 Mal muss eine der Frauen sie bitten, sie in Ruhe zu lassen, bis sich schliesslich einer der Männer grinsend der Handykamera nähert und sagt: «Das war nur ein Witz.»