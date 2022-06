Joggen ohne Oberteil: Sind Männer, die oben ohne joggen, übergriffig oder cool?

Es ist Sommer, Sport findet wieder draussen statt und somit werden die Strassen von Joggerinnen und Joggern erobert. Manche Männer verzichten beim Rennen auf ein T-Shirt, wenn die Temperaturen steigen – in der Natur, aber auch in der Stadt. Während einige diese Menschen für ihre sportliche Disziplin und Lockerheit feiern, ekelt es andere, wenn ein völlig verschwitzter Oberkörper ohne Stoff als Schutzschild an ihnen vorbeiläuft.