Wie viele Menschen in deinem Umfeld würdest du als deine Freunde bezeichnen? Damit meinen wir nicht die Zahl, die auf Facebook steht, deine Follower auf Insta oder Tiktok, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, die dir am nächsten sind.

Die meisten würden aus dem Bauch heraus jetzt wohl «so eine Hand voll» – also fünf Freunde – antworten. Das Männermagazin «Playboy» wollte es genauer wissen und befragte 1031 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer zu ihren Freundschaften. Dabei fragten sie nicht nur die Zahl der Liebsten ab, sondern wollten auch wissen, was die Freundeskreise so miteinander unternehmen und worüber sie sprechen.