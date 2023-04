Zürich Paradeplatz: Männer in Röcken setzen Zeichen gegen «veraltetes» Männerbild

Wer am frühen Mittwochmorgen am Paradeplatz unterwegs war, dem dürfte nicht entgangen sein, dass zahlreiche Männer und männlich gelesene Personen in Röcken unterwegs waren. Grund dafür war eine Aktion des Vereins «Die Feministen». Zum internationalen «Rethink Masculinity Day» wollten sie damit ein Zeichen setzen: «Männer sollen ihre Privilegien reflektieren und sich mit ihrer Rolle im Feminismus auseinandersetzen», sagt Pascale Buser, Co-Leiterin der Organisation.

«Ich bin etwas nervös»

«Es ist für mich nichts Neues»

An der Aktion haben auch Männer und männlich gelesene Personen mittleren Alters teilgenommen. So beispielsweise der 52-jährige Beat. Für ihn war dieser Morgen jedoch nicht aussergewöhnlich. «Für mich sind Röcke fester Bestandteil meines Kleiderschrankes.» Sein Arbeitsumfeld erwarte ihn schon fast im Rock. «Wenn ich mal in Hosen zur Arbeit gehe, werde ich komisch angeschaut», erzählt Beat mit einem Schmunzeln.

Es gibt aber auch das Gegenteil. Der 40-jährige Alex, der ebenfalls am Mittwochmorgen am Paradeplatz an der Aktion teilnahm, verzichtete darauf, in einem Rock bei der Arbeit zu erscheinen. Jedoch nicht, weil er nicht will oder nicht darf: «Ich bin Schulsozialarbeiter auf Primarstufe. Da es ein grosses Schulhaus ist, kann ich nicht mit allen Kindern das Gespräch suchen und den Sachverhalt erklären», so Alex. Der 40-Jährige wolle lieber in einem kleineren Rahmen im Rock zur Arbeit gehen.