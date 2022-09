Daten des Bundes: Männer kehren weniger gern an den Arbeitsplatz zurück als Frauen

Arbeitspensum. «Ein Grossteil der Frauen arbeitet Teilzeit, zwei bis drei Tage die Woche. Gerade mit kleinem Pensum ist aber der Wunsch nach ein oder zwei Tagen Homeoffice nicht so gross und deshalb das Büro für sie umso attraktiver», so der Forscher. Zudem sei der Wunsch wohl grösser, nebst der Hausarbeit aus den eigenen vier Wänden rauszukommen. Für Männer hingegen, die meist in 80- oder 100-Prozent-Pensen arbeiteten, seien zwei bis zweieinhalb Tage Homeoffice für die Zufriedenheit und Produktivität ideal.

Branche. Dass Männer weniger oft an den Arbeitsplatz zurückkehrten, hänge auch damit zusammen, dass sie besonders häufig in Branchen arbeiteten, die während der Pandemie stark auf Homeoffice setzten. So etwa in den Bereichen Kredit- und Versicherungswesen oder in Verwaltungen. In Bereichen, wo traditionell mehr Frauen arbeiten, wie etwa Gesundheits- und Bildungswesen, sozialen Berufen oder der Gastronomie, kehrten mehr Arbeitnehmende zurück.